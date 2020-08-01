Прямой эфир
Сюжет:

Июль в Москве стал вторым по количеству осадков за 140 лет наблюдений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 140 лет метеорологических наблюдений июль в Москве 2020 года стал вторым по количеству осадков после 2008 года. Об этом в субботу, 1 августа, рассказала специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

«По Москве на станции ВДНХ выпало 175 мм, или 186% от месячной нормы. Июль в Москве стал вторым самым мокрым июлем за 140 лет наблюдений», — сообщила специалист. Ее слова приводит «РИА Новости».

Позднякова также отметила, что в 2008 году в июле в столице выпало 181,2 мм осадков.

Кроме этого, с начала лета выпало 333,8 миллиметра осадков (158,8 мм в июне и 175 мм в июле), уточнила метеоролог. В то же время, по ее словам, средняя температура воздуха в июле была практически в норме, отклонение составило всего +0,5 градусов. Однако в течение месяца температура была очень неравномерная.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что жара вернется в Москву с 3 августа. В понедельник температура воздуха составит от 18 градусов тепла по области до 23 градусов в центре Москвы. Во вторник потеплеет до 21–26 градусов. Ветер изменится на южный — 3–8 м/с. В среду воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, а в четверг — до плюс 26–31 градуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020