Июль в Москве стал вторым по количеству осадков за 140 лет наблюдений

За 140 лет метеорологических наблюдений июль в Москве 2020 года стал вторым по количеству осадков после 2008 года. Об этом в субботу, 1 августа, рассказала специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По Москве на станции ВДНХ выпало 175 мм, или 186% от месячной нормы. Июль в Москве стал вторым самым мокрым июлем за 140 лет наблюдений», — сообщила специалист. Ее слова приводит «РИА Новости».

Позднякова также отметила, что в 2008 году в июле в столице выпало 181,2 мм осадков.

Кроме этого, с начала лета выпало 333,8 миллиметра осадков (158,8 мм в июне и 175 мм в июле), уточнила метеоролог. В то же время, по ее словам, средняя температура воздуха в июле была практически в норме, отклонение составило всего +0,5 градусов. Однако в течение месяца температура была очень неравномерная.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что жара вернется в Москву с 3 августа. В понедельник температура воздуха составит от 18 градусов тепла по области до 23 градусов в центре Москвы. Во вторник потеплеет до 21–26 градусов. Ветер изменится на южный — 3–8 м/с. В среду воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, а в четверг — до плюс 26–31 градуса.