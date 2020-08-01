Росавиация не прокомментировала данные о полном открытии авиасообщения с 11 августа

В Росавиации отказались комментировать информацию о возможности открытия авиасообщения между Россией и всеми остальными странами с 11 августа.

«Не комментируем», — заявил в субботу, 1 августа, «РИА Новости» представитель ведомства.

Ранее в этот же день источники в авиаотрасли сообщили, что обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, во второй половине дня планируется открыть границу с Абхазией.

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.