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3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности. Об этом сообщила администрация города в субботу, 1 августа.

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Акция проходит мирно на площади у краевого правительства, ее участники призывают освободить Фургала или провести открытое судебное заседание.

Также в администрации отметили, что в этот раз в митинге участвует вдвое меньше граждан, чем ранее. Активисты объясняют это падением интереса граждан к происходящим процессам, а также появлением на митингах людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях, и представителей несистемной оппозиции.

Кроме этого, в правительстве Хабаровска напомнили, что в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности, в связи с чем публичные массовые мероприятия запрещены. При этом в Хабаровске отмечается значительное увеличение ежедневно регистрируемых случаев коронавируса, несмотря на меры профилактики.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора, задержанного 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зорю и Романа Сандалова в 2004–2005 годах.

10 июля суд арестовал бывшего губернатора. Вину он не признает.

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