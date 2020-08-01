Из Шереметьево вылетел первый регулярный рейс после возобновления международных перелетов

Из московского аэропорта Шереметьево в субботу, 1 августа, вылетел первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» направляется в Стамбул.

По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер вылетел в 7:45 мск.

Международные перелеты прекратились несколько месяцев назад из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне уже могут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

По данным источников в отрасли, обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.