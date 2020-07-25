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Нурмагомедов намерен осуществить планы отца по строительству спортобъектов в Дагестане

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Фото: Администрация главы и правительства Дагестана
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Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своим долгом полностью осуществить планы своего покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом спортсмен заявил на встрече с главой республики Владимиром Васильевым в субботу, 25 июля.

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«Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», — приводит его слова пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Речь идет о спортивном комплексе в поселке Дубки Казбековского района и Центре спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района.

Как отметил Васильев, теперь строительство этих спортивных сооружений — это еще и дань памяти великому тренеру.

В свою очередь Нурмагомедов сообщил, что недавно ездил на место возведения центра и провел беседу с экспертами. В ходе общения у него возник ряд вопросов, на часть из которых ему ответили в ходе встречи, а ответы на остальные были переданы в письменном виде.

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул.

Соболезнования семье тренера выразили президент России Владимир Путин, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.

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