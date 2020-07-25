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Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в администрации Костромской области.

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Молодой человек, имя которого не называется, набрал высшие баллы по четырем предметам: информатике, русскому языку, математике и физике.

«Рекорд юноши — редкое явление. За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!» — приводит «РИА Новости» заявление местных властей.

Как отмечается, мальчик, по словам директора костромской школы №30 Александра Зюзина, с первого класса проявлял склонность к наукам, участвовал в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью. Глава образовательного учреждения выразил гордость за бывшего подопечного и пожелал ему успеха.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Его перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек.

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