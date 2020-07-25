Украинские силовики начали подготовку к полному прекращению огня в Донбассе

Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня в Донбассе с 27 июля. Подобных масштабных мероприятий за весь период конфликта, по их данным, еще не проводилось. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил штаб операции объединенных сил в Facebook.

«Подразделения из состава объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции», — говорится в тексте поста.

Согласно заявлению штаба, с полуночи понедельника контроль за соблюдением режима прекращения огня на всех постах киевских военных будут вести специально командированные украинские военнослужащие. Отмечается, что большинство из них выполняло аналогичные задачи в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Для освещения «провокационных действий противника», как уточнили украинские силовики, на различных участках линии разграничения будут работать журналисты различных СМИ, как украинских, так и иностранных.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

За день до этого состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. По итогам встреч стороны достигли соглашения о том, что с вышеуказанной даты в Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

В этот же день сообщалось, что на переговорах по Донбассу в минском формате в режиме видеоконференции в среду стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о своей независимости. Ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Россию как на одну из сторон конфликта. Москва неоднократно указывала, что не имеет отношения к этому вооруженному противостоянию, и призывала Киев к прекращению военных действий.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.