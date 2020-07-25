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Нерест трески приостановил строительство «Северного потока - 2»

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Фото: Global Look Press
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Нерест трески встал на пути строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

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Так как укладка труб проходит через датские воды, где происходит нерест, то власти страны до конца сентября запретили проводить любые строительные работы для сохранения природы.

Российские трубоукладчики уже два месяца простаивают без работы, так как предлогом для запрета на строительство до «нереста» было дно датских вод, которое усеяно тысячами тонн снарядов с ядовитым газом периода Второй мировой войны, которые могут быть задеты якорями. В связи с этим российским кораблям необходимо было получить разрешение на проведение работ, подчеркивает радиостанция в своем материале от 23 июля.

24 июля сенат США одобрил свою версию бюджета Пентагона на новый год, который начинается 1 октября. Минобороны США получит около $740,5 млрд. В частности, в документ вошли санкции против «Северного потока – 2».

В свою очередь, 22 июля в Восточном комитете германской экономики (OAOEV) заявляли, что готовят варианты ответных мер в отношении Штатов на введение санкций против проекта. Руководитель OAOEV Михаэль Хармс подчеркнул, что американцы ведут себя не как партнеры, а угроза санкций — опасный прецедент, который может привести к аналогичным действиям со стороны других государств, причем не только в отношении «Северного потока – 2».

Хармс выразил мнение, что проблемы с достройкой газопровода не будет, и в очередной раз отметил важность проекта.

21 июля палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Накануне конгрессмены единогласно одобрили внесение поправок о дополнительных ограничениях.

Впервые США ввели санкции против «Северного потока – 2» в декабре прошлого года. Из-за этого строительство газопровода пришлось приостановить.

В настоящее время он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020-го либо в начале 2021 года.

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