Парки и летние веранды разрешено посещать жителям Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о продлении до 9 августа введенных ранее мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В обычном режиме работает вся сфера бытовых услуг, за исключением бань, саун и соляриев. Жителям разрешено посещать парки, скверы, рекреационные зоны. Открыта торговля непродовольственными товарами. Снят запрет на работу автокинотеатров, снова принимают гостей летние веранды ресторанов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Работают санаторно-курортные учреждения.

Недавно врио губернатора заявил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушением гражданами рекомендованных мер по противодействию распространению коронавируса. В ближайшее время Дегтярев пообещал проверить строящиеся и ремонтируемые медучреждения края. Он также обратил внимание на дефицит медицинского оборудования и проблемы с коечным фондом.