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Дегтярев допустил ужесточение ограничений по COVID-19 в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Хабаровском крае возможно ужесточение ограничений из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

«Безусловно, есть риск роста заболеваемости. <…> Мы с Роспотребнадзором будем принимать решение. <…> Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — цитирует его ТАСС.

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Врио губернатора предположил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушением гражданами рекомендованных мер по противодействию распространения инфекции. В ближайшее время Дегтярев пообещал проверить строящиеся и ремонтируемые медучреждения края.

Он также обратил внимание на дефицит медицинского оборудования и проблемы с коечным фондом.

«Коечный фонд у нас практически на пределе. В этой связи мы будем принимать решение по, возможно, даже дополнительному развертыванию коечного фонда. Вчера мы разговаривали с министерством здравоохранения, и будем у министра запрашивать дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты (СИЗ)», — сказал Дегтярев.

Врио главы региона упомянул о личной договоренности с властями Москвы о возможных поставках оборудования, средств индивидуальной защиты и о направлении столичных специалистов в Хабаровский край для оказания помощи. По словам Дегтярева, также ожидается поставка СИЗ для врачей и жителей региона из Китая.

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По данным на 23 июля, в Хабаровском крае выявлено 6584 случая заболевания COVID-19, из них летальных исходов — 52. Выздоровели 3608 пациентов.

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