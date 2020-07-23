Дегтярев допустил ужесточение ограничений по COVID-19 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возможно ужесточение ограничений из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

«Безусловно, есть риск роста заболеваемости. <…> Мы с Роспотребнадзором будем принимать решение. <…> Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — цитирует его ТАСС.

Врио губернатора предположил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушением гражданами рекомендованных мер по противодействию распространения инфекции. В ближайшее время Дегтярев пообещал проверить строящиеся и ремонтируемые медучреждения края.

Он также обратил внимание на дефицит медицинского оборудования и проблемы с коечным фондом.

«Коечный фонд у нас практически на пределе. В этой связи мы будем принимать решение по, возможно, даже дополнительному развертыванию коечного фонда. Вчера мы разговаривали с министерством здравоохранения, и будем у министра запрашивать дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты (СИЗ)», — сказал Дегтярев.

Врио главы региона упомянул о личной договоренности с властями Москвы о возможных поставках оборудования, средств индивидуальной защиты и о направлении столичных специалистов в Хабаровский край для оказания помощи. По словам Дегтярева, также ожидается поставка СИЗ для врачей и жителей региона из Китая.

По данным на 23 июля, в Хабаровском крае выявлено 6584 случая заболевания COVID-19, из них летальных исходов — 52. Выздоровели 3608 пациентов.