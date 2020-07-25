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На Украине выявили 1106 новых случаев коронавируса

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За прошедшие сутки на Украине зафиксирована 1106 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 25 июля.

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Отмечается, что в стране за последние 24 часа от инфекции скончались 19 пациентов, а вылечились 611 человек. Больше всего заболевших было зарегистрировано в Ровенской (143) и Львовской областях (114), а также в Киеве (129).

Всего же на Украине было выявлено 63 929 случаев COVID-19. 1590 человек скончались, а 35 497 пациентов выздоровели.

Ранее, 16 июля, министр финансов страны Сергей Марченко заявлял, что бюджетный фонд борьбы с коронавирусом Украины, в котором находилось 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд), практически исчерпан. По его словам, средства фонда в основном были направлены на выплаты гражданам, которые пострадали от карантина.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 25 июля, на планете зарегистрировано свыше 15,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 642 тыс. человек, вылечились 9,7 млн.

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