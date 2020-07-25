Правительство РФ одобрило изменение в распределении субвенций на услуги ЖКХ

Правительство России одобрило изменение в распределении межбюджетных трансфертов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отдельным категориям граждан на 2020 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на сайте кабмина.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и Байконура по обеспечению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов, в полном объеме», — говорится в сообщении.

С 1 июля распоряжением правительства в России предусмотрена индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и электричество.

Для каждого субъекта РФ установлен свой максимально допустимый индекс. Больше всего цены на услуги ЖКХ вырастут в Чечне — там они будут увеличены на 6,5%. В Кабардино-Балкарии тарифы вырастут на 5,4%, в Дагестане — на 5,2%, в Москве, Омской области, Бурятии и Якутии — на 5%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%, в Пермском крае и Мурманской области — на 3%. Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Ненецком автономном округе — на 2,4%.