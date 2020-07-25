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Более 266 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в РФ из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 266 тыс. человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, заявили 25 июля в Роспотребнадзоре.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 266 740 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Всего в стране провели более 26,6 млн тестов на коронавирус.

24 июля Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшие сутки специалисты ведомства провели 299 тыс. тестов на коронавирус.

23 июля Роспотребнадзор сообщил о запуске портала научных публикаций о коронавирусе. Он позволит оперативно представлять научному сообществу результаты исследований. В ведомстве подчеркнули, что публикации будут проходить проверку. Размещать данные на новом ресурсе смогут как российские, так и зарубежные авторы.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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