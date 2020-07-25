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Во Владивостоке прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота он будет проводиться в акватории бухты Золотой Рог, передает «Интерфакс» 25 июля со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

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Там уточнили, что в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроились боевые корабли основных классов — флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». В парадной линии также стоят корвет «Громкий», базовый тральщик «БТ-100», дизельная подлодка «Комсомольск-на-Амуре», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18». Парадный строй кораблей обошел командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган». Он также поздравил экипажи кораблей с праздником.

«В ходе тренировки командующим ТОФ окончательно проверена готовность кораблей и личного состава к завтрашнему параду, а также отработан хронометраж основного эпизода праздника», — сообщила пресс-служба.

21 июля в Западном военном округе сообщили, что в Санкт-Петербург доставили ковчег с мощами адмирала Феодора Ушакова. Его должны перевезти в Кронштадт и поместить на специальный катер, который должен обойти корабли-участники Главного военно-морского парада. Военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 26 июля, в День ВМФ. В нем примут участие 46 новейших кораблей и подводных лодок Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов. В воздушной части парада задействуют 42 самолета и вертолета. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин.

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