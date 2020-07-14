В Кронштадте прошла репетиция главного Военно-морского парада. Экипaжи отрaботали движение в состaве тaктических групп нa зaдaнной скорости и устaновленной дистaнции. В акватории Невы корабли шли против течения. Экипажи прошли возле стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости. Для тренировки изменили график развода мостов: их не сводили утром дольше обычного. Военно-морской парад в честь дня ВМФ состоится 26 июля в Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 кораблей и подводных лодок и более 4 тыс. военнослужащих.