Линия флота: что увидят зрители на Главном военно-морском параде

В Главном военно-морском параде, который традиционно пройдет 26 июля на Неве и в акватории Кронштадтского рейда, примут участие 46 кораблей. В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о готовности к мероприятию. Глава государства отметил, что этого события ждёт вся страна. По словам Владимира Путина, парад покажет не только растущую мощь Военно-морского флота, но и возможности российских корабелов. Всего в день ВМФ в парадах по всей стране и за рубежом примут участие 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тыс. военнослужащих. В отличие от прошлого года, смотры пройдут без зарубежных гостей.

Флаги на Неве

В четверг главнокомандующий ВМФ РФ подписал приказ о проведении 26 июля Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве.

Участники парада на Неве будут разбиты на две группы. Первая во главе с парусным линкором «Полтава» займет место на рейде. В ее состав вошли малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подводная лодка «Санкт-Петербург». Кстати, на «Касатонове» несколько дней назад подняли Андреевский флаг — фрегат только что завершил все необходимые испытания и был принят в состав ВМФ России.

Линия флота Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вторая группа пройдет парадным строем по реке. На кораблях поднимут боевые знамена отличившихся в Великой Отечественной войне частей. Впервые в этом году среди них будут флаги соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

Сначала катера

Откроют парад противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». Первым пойдёт головной корабль серии «Нахимовец», несущий службу на Балтийском флоте. За ним — «грачата» с Северного флота: «Юнармеец Беломорья» и «Юнармеец Заполярья». Следом — «Юнармеец Дагестана» и «Юнармеец Каспия» из Каспийской флотилии. Кстати, прибыли они в балтийскую акваторию своим ходом.

Корабли проекта 21980 предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования флота. Они участвовали в обеспечении безопасности зимней Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу.

Линия флота Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вместе с «Грачатами» в начале колонны пройдут противодиверсионные катера проекта 3160 «Раптор». Они предназначены для охраны побережья, морских баз, крупных кораблей на рейде, а также для специальных операций. «Рапторы» могут действовать на значительном удалении от базы и способны разгоняться до скорости 50 узлов (более 90 км/ч). А их арсенал позволяет оказывать серьезную огневую поддержку десанту или группам спецназа.

В колонну противодиверсионных катеров включили и несколько малых десантных кораблей. На борту Д-172 можно будет увидеть «дедушку Российского флота» — ботик Петра I. А десантные катера на воздушной подушке «Алексей Баринов» и «Иван Пасько» будут нести танк Победы Т-34 и легендарную «Катюшу» — реактивную систему БМ-13.

Самые современные

Вслед за катерами по Неве проследуют тральщики. Среди них — самые современные корабли такого типа «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» проекта 12700 «Александрит». Они оснащены роботизированными системами, способными обнаруживать мины на большой глубине и безопасно обезвреживать их.

За тральщиками зрители увидят МРК проекта 22800 — «Советск», «Великий Устюг», «Димитровград». «Каракурты» считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Их строят с применением технологии малой заметности и оснащают новейшими комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Их главное ударное средство — крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс».

Линия флота «Великий Устюг» — малый ракетный корабль проекта 21631 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Замкнут колонну большие гидрографические катера «Михаил Казанский» и «Георгий Зима».

Почти все корабли в этом строю были построены в течение последних лет, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— По сути, на Неве будет представлен современный высокотехнологичный российский флот, — рассказал он «Известиям». — Два замыкающих колонну гидрографических катера тоже недавно вошли в состав флота. Раньше такие корабли на парады не выходили. И это хороший знак — тем самым отдают дань уважения гидрографической службе, которая остается очень важной частью флота.

У берегов Кронштадта

В кронштадтской части парада на рейде встанут атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Орёл», большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов», а также океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Недавно оно завершило совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвященную 200-летию открытия южного материка русскими военными моряками.

В парадном строю у берегов Кронштадта пройдут ракетный катер «Чувашия», малые ракетные корабли проекта 1234 «Овод», малые противолодочные корабли проекта 1331 «Уренгой» и «Казанец», корвет проекта 20380 «Стойкий», БДК «Королёв» и «Минск», подводные лодки «Старый Оскол» и «Петропавловск-Камчатский».

Самый большой представитель ВМФ в этой колонне — «Вице-адмирал Кулаков». Этот противолодочный корабль проекта 1155 «Удалой» имеет водоизмещение около 7 тыс. т. А самым современным в Кронштадте будет «Василий Быков» — головной корабль проекта 22160. Эти патрульные корабли строят с применением стелс-технологий и по модульной схеме — при необходимости на них можно установить самые разные виды вооружения в зависимости от текущей задачи.

Линия флота Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Серия находится на стадии строительства. Первые два ее представителя уже пополнили состав ВМФ и несут службу на Черноморском флоте.

Военно-морской парад — это возможность показать стране мощь российского флота, считает председатель клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин.

— Люди часто видят, как на парадах проходят танки, другая сухопутная техника, летят военные самолеты, — отметил эксперт. — А жизнь флота для большинства россиян, как правило, остается за кадром. Далеко не все военно-морские базы доступны, и посмотреть корабли и суда разных типов обычному россиянину практически невозможно. Тем не менее сейчас флот обновляется — в последние годы состав ВМФ активно пополняется кораблями и подводными лодками новых проектов. Военно-морской парад — отличная возможность продемонстрировать мощь флота.

Главный военно-морской парад в последние годы прописался в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Здесь показывают больше всего кораблей, а парад принимает Верховный главнокомандующий — Владимир Путин. В то же время, по словам Игоря Курдина, место его проведения можно было бы чередовать: в один год делать столицей ВМФ Севастополь, в другой — Владивосток, в третий — Астрахань, Архангельск или другой город, связанный с ВМФ.

От Севастополя до Владивостока

Помимо Петербурга, смотры кораблей пройдут и на других военно-морских базах: в Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, во Владивостоке и в сирийском Тартусе.

В Севастополе в параде примут участие около 50 кораблей, в том числе новейший минный тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», БДК «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый» и флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва».

В Каспийске парадным строем пройдут 12 кораблей и судов обеспечения: ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань» и др.

На Дальнем Востоке парад впервые пройдет в бухте Золотой Рог. Строй из семи кораблей возглавит флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг».

В небе над морем

В пяти городах морскую часть парада дополнят пролеты авиации. Всего для этого привлекут около 80 единиц воздушной техники. Самыми представительными воздушные части будут в Санкт-Петербурге и Севастополе. Над Невой можно будет увидеть колонну из более чем 40 самолетов и вертолетов.

Для максимального разнообразия техники в город на Неве собрали авиацию с нескольких флотов. Кроме того, участвовать будут не только флотские машины. Пролетят в парадных колоннах также их коллеги из ВКС. Это позволит зрителям увидеть воздушный радар А-50, танкер Ил-78 и штурмовики Су-25.

Собственно морскую авиацию в Санкт-Петербурге представят истребители Су-33, Су-30СМ и МиГ-29К, бомбардировщики Су-24М, противолодочные четырехмоторные Ту-142 и Ил-38. Для участия в параде из Ейска прилетел первый самолёт-амфибия Бе-200 ВМФ России. Его в строю сопроводит пара меньших летающих лодок Бе-12 Черноморского флота.

Линия флота Противолодочные самолеты Ил-38Н на репетиции воздушного парада в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Возглавят воздушную часть парада морские вертолеты. Корабельные поисково-спасательные Ка-27М, противолодочные Ка-27ПЛ и транспортно-боевые Ка-29 дополнит летающий радар Ка-31Р, которые прибыл с Черноморского флота.

Командировка части авиации ЧФ на Главный парад не скажется на масштабах праздника в Севастополе. Там задействуют 28 единиц авиатехники. Минобороны анонсировало, что участие в нём примет также беспилотник, но не уточнило его тип. Морская авиация сегодня активно применяет «Форпосты» и «Орионы-10», а также экспериментирует с размещением БЛА самолётного и вертолетного типов на кораблях.

В Каспийске к морскому параду присоединятся 13 самолетов и вертолетов. Самым скромным по размерам пролет авиации будет в Балтийске и Североморске. Там в празднике поучаствуют по два боевых вертолета.

Во владивостокском параде участия авиации не запланировано. Но через несколько часов после парада кораблей над городом продемонстрирует фигуры высшего пилотажа группа ВКС «Русские витязи» на новейших истребителях Су-35С. Авиашоу состоится в случае благоприятной погоды.