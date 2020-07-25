Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в России

Случаев заболевания чумой в России в этом году не было, сообщили 24 июля в Роспотребнадзоре.

«Последние случаи имели место в 2014 (один случай), 2015 (один случай), 2016 годах (один случай) на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай)», — приводит сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что этот район граничит с Монголией. Там ежегодно выявляют больных сурков.

Все жители этого района ( более 18 тыс. человек) и еще 3,5 тыс. жителей Тувы каждый год делают прививки от чумы.

1 июля в Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Предположительно, причиной является употребление в пищу мяса сурков.

МИД РФ заверил, что угрозы распространения чумы в России нет.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко 7 июля отметил, что противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, в Бурятии и Туве проводят мониторинг обстановки и дезинфекционные мероприятия.