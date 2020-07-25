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Психолог рассказала о важности объятий

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Фото: Depositphotos
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Психолог Арина Липкина напомнила о важности объятий для человека, а также посоветовала полностью не исключать их даже во время пандемии.

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По словам специалиста, отсутствие объятий приводит к ощущению одиночества, с самого рождения они «врастают» в психику человека. Благодаря объятиям младенцы понимают, что о них заботятся, чувствуют тепло близких и ощущают себя в безопасности.

«Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, уходить в состояние потерянности и апатии. Без объятий ты в этом мире одинок», — цитирует Липкину радио Sputnik в субботу, 25 июля.

По ее словам, во время объятий снижается уровень стресса и стабилизируется артериальное давление, увеличивается выработка «гормона любви» — окситоцина. Поэтому в период действия рекомендаций по ограничению количества контактов и прикосновений важно не терять связи хотя бы с самыми близкими людьми и даже домашними животными, отметила Липкина.

«Мы не ограничены полностью. Вопрос только в объеме. Если раньше был большой круг близких, с которыми мы могли обниматься, то теперь это самый узкий круг», — отметила психолог.

12 июля психолог рассказал, как пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения отразились на мышлении и ощущениях людей.

По мнению специалиста, многие стали больше ценить работу и личное пространство. Эпидемия продемонстрировала миру, как легко потерять работу. Кроме того, за период карантина и самоизоляции люди устали друг от друга.

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