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В Чикаго демонтировали две статуи Христофора Колумба из-за протестов

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Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski
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Правительство Чикаго из-за протестов приняло решение убрать две статуи Христофора Колумба из городских парков, сообщает Associated Press в субботу, 25 июля.

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Памятники были временно демонтированы из Грант-Парка и Арриго «до особого распоряжения». Данное решение было принято в ответ на демонстрации, которые стали небезопасными как для протестующих, так и для сотрудников полиции.

Кроме того, они регулярно подвергались актам вандализма.

В заявлении мэрии отмечается, что статуи были удалены после «консультаций с заинтересованными сторонами».

Как отмечает издание, 17 июля протестующие столкнулись с полицией, которой пришлось использовать дубинки для того, чтобы остановить демонстрантов с фейерверками, камнями и другими предметам. Несколько людей были арестованы.

На фоне протестов, вызванных гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в США начался снос памятников историческим деятелям, которые, по мнению протестующих, причастны к угнетению чернокожих.

Так, 5 июля сообщалось, что активисты в американском штате Мэриленд под грохот фейерверков в честь Дня независимости США выбросили памятник Колумбу в залив.

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