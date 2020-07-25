Ученые нашли природное средство от коронавируса

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем препарат «Ремдесивир», который активно используют в США для лечения COVID-19.

Результаты исследования появились в журнале Cell Discovery 24 июля.

Ученые проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей, — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

Оказалось, что гепарин по способности блокировать SARS-CоV-2 превосходит множество противовирусных препаратов, в том числе «Ремдесивир».

«В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики», — отметил один из авторов исследования, автор работы профессор Политехнического института Ренсселера (США) Роберт Линхардт.

24 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США скупили 90% мировых запасов «Ремдесивира». Лекарство было разработано для борьбы с лихорадкой Эбола и показало эффективность при лечении инфекций атипичной пневмонии SARS. Однако его влияние на COVID-19 еще изучается.

В мае ученые из Стэнфорда пришли к выводу, что один из препаратов для лечения гепатита В может быть эффективен в борьбе с легкой формой коронавируса. Препарат представляет собой выведенный в лаборатории аналог природного белка, который способствует активации иммунных клеток.