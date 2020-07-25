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Инфекционист оценил риск роста заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Осенью в РФ возможен небольшой подъем распространения коронавируса, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

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По его словам, называть второй волной грядущий подъем заболеваемости неверно, так как осенью в целом увеличивается распространение сезонных острых респираторных заболеваний.

Кроме того, осенью начнется учебный сезон, а многие работодатели в этот период нанимают новых работников.

«Когда формируются новые коллективы в осенний сезон <...> то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — цитирует Чуланова РЕН ТВ 25 июля.

Специалист призвал россиян носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

Накануне ученые из Бруклинского университета опубликовали статью, согласно которой популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — так называемые ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут влиять на тяжелое течение COVID-19.

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