Лекарства от гастрита и язвы повышают риск смерти от СOVID-19

Популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — так называемые ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут влиять на тяжелое течение коронавирусной инфекции. Об этом говорится в препринте научной статьи, которую опубликовали ученые из Бруклинского университета

В исследовании 15,6% госпитализированных пациентов с COVID-19 принимали данные лекарства (к которым относятся «Омепразол», «Доксилак», «Пантопрозол» и т.д). Смертность среди этой группы была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. К тому же в 2,5 раза возрастал риск попадания на ИВЛ.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов также считает, что в случае инфицирования данные препараты действительно лучше не пить.

«Если у пациента идет активный инфекционный процесс, то от ИПП на этот период лучше отказаться. Еще в 19 веке в холерных лабораториях висела надпись «На пустой желудок не входить». Потому что пища — это стимулятор секреции кислоты. Если она подавлена, то через рот могут попасть различные патогены. Также это может повлиять на течение уже имеющегося заболевания», — сказал «Известиям» эксперт.

Ученые из Бруклина подчеркивают, что результаты их исследования требуют дальнейшего изучения, чтобы оценить, насколько прием ИПП связан с худшими исходами при COVID-19.

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