Эксперты объяснили появление «кораблей-призраков» КНДР у берегов Японии

Международная организация Global Fishing Watch обвинила Китай в том, что к берегам Японии прибивает северокорейские лодки с мертвыми рыбаками, пишет CNN.

Появление таких «кораблей-призраков» у японского побережья наблюдается уже много лет. В 2017 году достигло беспрецедентных масштабов — к берегу прибило более 100 лодок с 35 телами на борту, что может объясняться плохими погодными условиями и ветхим состоянием северокорейских судов.

Однако эксперты Global Fishing Watch полагают, что в массовом появлении «кораблей-призраков» виноват китайский рыболовный промысел. На основании данных спутников о передвижении судов в северо-восточной Азии с 2017 по 2018 год исследователи сделали вывод, что китайские рыболовецкие суда заходили в воды КНДР, вытесняя тем самым плохо оборудованные лодки самих корейцев.

В итоге рыбаки из КНДР якобы были вынуждены уходить дальше от своих берегов в воды России и Японии.

В прошлом году Япония создала отряд, призванный оперативно реагировать на появление в морской зоне страны терпящих бедствие шхун из КНДР. Отряд береговой охраны базируется в префектуре Аомори на севере острова Хонсю, где за год обычно появляется около 50 деревянных лодок из Северной Кореи с неработающими моторами.