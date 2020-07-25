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Израильские вертолеты нанесли удары по объектам сирийской армии

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Вертолеты ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии, говорится 24 июля в заявлении израильского оборонного ведомства.

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Согласно сообщению военных, удар был нанесен в ответ на обстрел Голанских высот.

«Ранее сегодня из Сирии были выпущены боеприпасы в направлении израильских Голанских высот. В ответ… были нанесены удары по нескольким целям, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведданных, расположенные на базах сирийской армии», — отмечается в сообщении.

Израильские силы регулярно атакуют объекты в Сирии, объясняя это борьбой с движением «Хезболла» и иранскими военными.

20 июля Израиль также атаковал Сирию, пострадали семь сирийских солдат. Несколько пусков ракет были произведены со стороны Голанских высот.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет. Территориальный спор продолжается до сих пор.

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