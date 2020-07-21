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Семь сирийских солдат пострадали при атаке над Дамаском

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Фото: TASS/Zuma
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Семь сирийских солдат пострадали в результате израильской ракетной атаки. Об этом 20 июля сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары над Дамаском.

«Агрессия привела к ранению семи военнослужащих и материальному ущербу», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что несколько пусков ракет были произведены со стороны Голанских высот с израильских самолетов.

Между Дамаском и Иерусалимом нет дипломатических отношений. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля.

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