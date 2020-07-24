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Футболист Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов назвал ложью появившуюся накануне информацию о его дебоше на борту самолета.

23 июля пассажиры рейса Казань–Москва рассказали в социальных сетях о дебоше с участием Тарасова. По их словам, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

На своей странице в Instagram 24 июля футболист подчеркнул, что персонал самолета снял бы его с рейса, если бы ситуация имела место быть.

«Ничего подобного не было, всё полная ложь. И все говорят, что должно быть какое-то видео. Пожалуйста, пусть мне покажут видео, где я дебоширил в самолете», — цитирует Тарасова «Газета.ру».

Ранее футболист отказался комментировать ситуацию в разговоре с РЕН ТВ.

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