Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.

«Какие пассажиры? Я не хочу отвечать вообще», — ответил он 23 июля на вопрос телеканала РЕН ТВ.

Ранее в этот же день пассажиры рейса Казань–Москва рассказали в социальных сетях о дебоше с участием Тарасова. По их словам, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

В клубе «Рубин» объяснений также не дали.