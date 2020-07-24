Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Запись разговора появилась на YouTube. Как рассказали сами пранкеры 24 июля РБК, Левински — интересная фигура, которая полностью посвятила себя общественной деятельности и борьбе с буллингом.



На записи собеседница пранкеров заявила, что у нее есть нечто общее с Гретой, так как они обе пережили публичную травлю. Левински также отметила, что старается держаться подальше от политики, поскольку ее за это осуждают как демократы, так и республиканцы.

Отношения между Левински и Клинтоном начались в 1995 году и едва не привели к его импичменту.

14 июля Вован и Лексус провели разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Они расспросили переизбранного главу государства, как прошли выборы, учитывая ситуацию с коронавирусом. На что Дуда ответил, что вирус в Польше распространяется в основном из-за украинских эмигрантов.