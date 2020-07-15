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Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши

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Фото: TASS/Zuma
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Недавно переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Видео с записью разговора было опубликовано во вторник, 14 июля, на YouTube-канале «Октагон».

Пранкеры поздравили польского лидера с победой на выборах и спросили его о том, как повлияла пандемия на проведение выборов в Польше.

По словам Дуды, коронавирус никак не сказался на предвыборной компаниии, а «основным источником» распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем», — заявил президент.

13 апреля Вован и Лексус дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени экоактивистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.

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