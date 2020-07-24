В России цены на авиабилеты в Турцию выросли более чем на 70%

Российские туристы с 1 августа вновь полетят в Турцию, но в этом году им придется заплатить за билеты сумму в несколько раз большую в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из сравнительного анализа цен на билеты в республику, который опубликовал аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» в пятницу, 24 июля.

Так, самый дешевый перелет до Антальи из Москвы в августе текущего года обойдется россиянам в 10 189 рублей. Это более чем на 70% выше прошлогодней минимальной цены на билет по этому направлению. Тогда попасть на бюджетный перелет Москва-Анталья можно было за 3827 рулей, или 5993 рубля.

Августовские цены на билеты в Стамбул в прошлом году начинались от 5135 рублей. Теперь же они подскочили до 7632 рублей, то есть начальный бюджет вырос почти в 1,5 раза.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения в стране с 1 августа. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова уточнила, что авиасообщение с этой даты будут возобновлено только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Она добавила, что из России самолеты будут летать в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул. В курортные города Турции — Анталию, Бодрум и Даламан перелеты будут возобновлены с 10 августа.

Российские туроператоры после объявления о возобновлении авиасообщения уже открыли бронирование туров в турецкие города.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о появление новых рисков заболевания коронавирусом за рубежом. Она подчеркнула, что в условиях поездок за границу необходимо продолжать придерживаться мер предосторожности.