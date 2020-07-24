В «Эн+ Рециклинг» прокомментировали претензии к «Бабушке Агафье» и Natura Siberica

Сумма иска к ООО «Первое решение», владеющему косметическими брендами «Бабушка Агафья» и Natura Siberica, о взыскании 4,5 млрд рублей, является обоснованной. Об этом говорится в заявлении компании «Эн+ Рециклинг», выступающей в качестве истца, которое поступило в в распоряжение «Известий» в пятницу, 24 июля.

«Эн+ Рециклинг» считает сумму предъявленного иска абсолютно обоснованной, она рассчитана с учетом реальных параметров понесенного ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у компании есть оценка стоимости имущества, сгоревшего в пожаре. Компания уже собрала предложения поставщиков оборудования, которое придется восстанавливать полностью.

Кроме того, завод теперь не может функционировать, в результате чего «Эн+ Рециклинг» несет потери.

Согласно предварительным оценкам, восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года, а производство остановлено минимум на два года. Производство же «Первого решения» не пострадало и продолжает работать.

«Мы расцениваем действия «Первого решения» в СМИ и социальных сетях как чистой воды популизм, призванный отвлечь внимание от реальных фактов с целью уйти от ответственности и оказать давление на суд, который рассматривает иск о возмещении убытков», — отмечает истец.

Согласно сообщению компании, пожар на Дмитровском заводе произошел 21 марта 2020 года в помещениях, которые на тот момент арендовала компания «Первое решение», производитель косметики под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. В результате пожара выгорело более 80% построек промзоны на площади 60 тыс. кв. м, главный производственный корпус завода ДОЗАКЛ, где находилась производственная линия.

Как сообщало 21 марта подмосковное управление МЧС, возгорание началось в районе 8:30 утра. Ликвидировать открытое горение удалось не менее чем через 11 часов, а потушить огонь —спустя сутки. Пожар охватил все здание на площади 33,3 тыс. кв. м, большая часть его крыши обрушилась.

Среди причин пожара источники «РИА Новости» и ТАСС рассматривали поджог.

«Согласно условиям договора аренды, арендатор несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении», — говорится в заявлении «Эн+ Рециклинг». По данным компании, на арендуемых площадях «Первое решение» хранила горючие материалы — пластиковые бутылки для упаковки косметики.

В среду, 22 июля, издание The Bell сообщило, что суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие марки компании Natura Siberica по иску «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб. Отмечалось, что обеспечительный арест наложили в рамках судебного спора владельца торговых марок с «Эн+ Рециклинг», требующей взыскания с него указанной суммы. Представитель «Первого решения» заявлял, что иск связан с мартовским пожаром на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовал владелец Natura Siberica. Однако в компании считают, что пожар произошел не по ее вине.

В «Первом решении» считают иск несправедливым и оказывающим «разрушительное воздействие» на бизнес этой компании.

«Обеспечительные меры «никак не препятствуют производственной деятельности «Первого решения» и не оказывают «разрушительного воздействия» на бизнес, поскольку касаются только запрета на отчуждение исключительных прав на товарные знаки», — отмечается в заявлении «Эн+ Рециклинг».

Кроме того, иск не связан с Natura Siberica, так как этот бренд зарегистрирован на другую компанию, а требования к этой компании отсутствуют. Товарные знаки Natura Siberica никто не арестовывал. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое ссылается «Первое решение», отменено прокуратурой, сообщает истец.

Отмечается, что после пожара «Первое решение» попыталось скрыть свои активы и перевести бизнес на другое лицо. После принятия Арбитражным судом Московской области иска к «Эн+ Рециклинг» о взыскании убытков к производству в мае 2020 «Первое решение» обратилось в Роспатент с заявлением о перерегистрации своих товарных знаков «Бабушка Агафья» на другую компанию. Благодаря тому, что Роспатент был уведомлен о наличии спора, отчуждения товарных знаков не произошло.

Также суд принял обеспечительные меры в том числе потому, что истец внес на депозит суда встречное обеспечение.