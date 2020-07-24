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«Вектор» получил разрешение начать клинические испытания вакцины от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 24 июля, в Роспотребнадзоре.

Первые добровольцы получат препарат уже 27 июля.

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«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — приводит ТАСС сообщение службы.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. Четыре из них, по его словам, уже доказали свою безопасность. По двум, разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны, клинические испытания находятся в финальной стадии. Еще две вакцины (от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова) готовятся к началу испытаний.

Позднее в тот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил об эффективности первой российской вакцины от COVID-19, ее безопасность подтвердили.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июля сообщила, что доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены. Тогда она также заявила, что клинические испытания планируют начать с 15 июля.

30 июня гендиректор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что участниками клинических испытаний вакцины станут 300 добровольцев, их уже отобрали. Тогда же Максютов сообщил, что вакцину испытают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендовано. Тесты проведут на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что производство российской вакцины ориентировочно начнется осенью. Научный центр «Вектор» и его соратники, по ее словам, пытаются уложиться в эти сроки.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в стране зарегистрировано 800 849 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 13 046 человек. выздоровели 588 774 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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