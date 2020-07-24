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На трех «выделенках» в Москве запретят ездить такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 15 августа на трех участках выделенных полос в Москве запретят движение автомобилей такси — проезд на них будет разрешен только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу, 24 июля.

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Такси запретят ездить по проспекту Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в сторону области, на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра и на дублере Волгоградского проспекта от д. 97, корп. 1, до д. 59.

Собеседник агентства добавил, что по этим участкам выделенных полос проходит суммарно 49 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуется более 150 тысяч пассажиров ежедневно.

«Кроме того, выделенная полоса на участке дублера Волгоградского проспекта от дома 97, корпус 1, до дома 59 заработает в ежедневном режиме. Несмотря на ее наличие, в утренние часы в выходные дни проезжать этот участок приходится 12–15 минут вместо привычных пяти», — сказали в пресс-службе.

По этому участку Волгоградского проспекта каждый день 12 маршрутов наземного городского транспорта перевозят 29,5 тыс. пассажиров.

«Количество автомобилей такси в Москве с 2010 года увеличилось более чем в шесть раз. В последнее время на особенно загруженных участках дорог, где оборудованы специальные полосы для приоритетного движения городского транспорта, образуются пробки из такси», — добавили в пресс-службе.

Из-за этого, по словам собеседника агентства, наземный транспорт начинает передвигаться с задержками, отставать от графика, время его ожидания увеличивается, а пассажиры тратят на дорогу больше времени.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что сотрудники столичного ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения. Их вычисляют с помощью камер видеофиксации. В результате за несколько часов задержали десятки нарушителей, которые надеялись уйти от штрафов с камер с помощью иностранных номеров.

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