Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом 24 июля сообщает «Первый канал».

Сотрудники автоинспекции вычисляют такие машины с помощью камер видеофиксации. В результате всего за несколько часов были задержаны десятки нарушителей, которые надеялись уйти от штрафов с камер с помощью иностранных номеров.

В частности, на Ленинском проспекте был остановлен автомобиль с армянскими номерами. За его владельцем числится 89 неоплаченных штрафов.

В ГИБДД напомнили, что граждане России, владеющие машинами, зарегистрированными в странах Евразийского экономического союза, обязаны в течение 10 дней поставить машину на учет по месту жительства. В противном случае автомобилиста оштрафуют на 800 рублей. За повторное нарушение водителя ждет наказание в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца.

23 июля сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020