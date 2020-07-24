В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами

В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом 24 июля сообщает «Первый канал».

Сотрудники автоинспекции вычисляют такие машины с помощью камер видеофиксации. В результате всего за несколько часов были задержаны десятки нарушителей, которые надеялись уйти от штрафов с камер с помощью иностранных номеров.

В частности, на Ленинском проспекте был остановлен автомобиль с армянскими номерами. За его владельцем числится 89 неоплаченных штрафов.

В ГИБДД напомнили, что граждане России, владеющие машинами, зарегистрированными в странах Евразийского экономического союза, обязаны в течение 10 дней поставить машину на учет по месту жительства. В противном случае автомобилиста оштрафуют на 800 рублей. За повторное нарушение водителя ждет наказание в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца.

23 июля сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе.