В России сократилось количество автодилеров

В июле 2020 года в России насчитывалось 3152 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию машин, что на 228 меньше, чем в начале года (в январе 2020 года числилось 3370 дилеров). Об этом 24 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного мониторинга.

Эксперты отметили, что снижение количества дилеров произошло из-за того, что было расторгнуто 362 контракта, а заключено только 144 новых.

Среди главных изменений — процесс интеграции бренда Chevrolet Niva в дилерскую сеть Lada (-122 дилерских центра). Также с российского авторынка ушел китайский бренд Hawtai (-38 центров) и марка Ravon (-50 центров).

Между тем, у некоторых марок наблюдается увеличение дилерской сети. Changan (+26 шт.), FAW (+12 шт.), Haval (+9 шт.).

17 июля сообщалось, что в России за шесть месяцев 2020 года было выпущено 510 тыс. легковых автомобилей, что на 34,9% меньше, чем за такой же период прошлого года.