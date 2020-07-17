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Выпуск легковых автомобилей в России в июне упал на четверть

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В России за шесть месяцев 2020 года было выпущено 510 тыс. легковых автомобилей, что на 34,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает «Автостат».

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Между тем в июне было выпущено 104 тыс. легковых автомобилей — это на 24,1% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовых автомобилей в январе—июне сократился на 21,8% и составил 53,6 тыс. единиц. В июне российские автозаводы произвели 9,5 тыс. грузовиков — это на 26,8% меньше, чем годом ранее.

21 апреля сообщалось, что в 2019 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1 млн 720,1 тыс. единиц автомобильной техники, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. На долю иномарок приходится 70% от всего объема производства автомобильной техники в России.

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