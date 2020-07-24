Подозрительные консервы пытались провезти через границу под Псковом

На российско-белорусском участке границы в деревне Лобок предотвратили ввоз 228 кг мясных консервов. Во время ветеринарно-санитарного досмотра выяснилось, что на готовую мясную продукцию нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали качество, безопасность и происхождение товара.

Установлено, что консервы везли из Белоруссии в Великие Луки, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Таким образом, перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено.

Груз вернули обратно в Белоруссию. По факту нарушения возбуждено административное дело.

В марте сообщалось, что сотрудники управления Россельхознадзора запретили ввезти в Псковскую области более 23 т сушеных фиников. Груз следовал из Туниса в Екатеринбург. При проверке выяснилось, что предъявленный сертификат на сушеные финики оформлен не полностью.