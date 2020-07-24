Рабочие погиб в бетономешалке в Волгоградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 34-летнего рабочего на юге Волгоградской области. Он находился в бетономешалке, когда аппарат включился.

Инцидент произошел в цеху по производству шлакоблоков. Рабочий спустился в бетономешалку, чтобы очистить ее от остатков бетона. 53-летний напарник в какой-то момент бросил мужчине запачканную в бетоне лопату. Черенком она ударила выключатель бетономешалки, из-за чего агрегат включился.

Рабочий получил многочисленные переломы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Напарник погибшего признает свою вину в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии электромонтер погиб после удара током. Мужчина находился на электроопоре и упал с высоты 7 м.