Рабочий погиб после удара током и падения с опоры ЛЭП в Удмуртии

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели электромонтера в Удмуртии. Мужчина получил удар током и упал с высоты.

Инцидент произошел вблизи фермы в селе Большая Уча в Можгинском районе. По данным правоохранительных органов, 33-летнего электромонтера ударило током, из-за чего он упал с электрической опоры высотой 7 м. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований безопасности работников организации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое рабочих погибли после удара током. Еще один рабочий госпитализирован. Мужчины передвигали леса и металлической частью задели кабель.