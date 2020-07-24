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Бабарико предъявили новые обвинения

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Получившему отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны в пятницу, 24 июля.

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Речь идет о получении взятки в составе организованной группы. Следствие считает, что он, будучи руководителем Белгазпромбанка, получил от коммерсантов взятки в сумме 28 млн белорусских рублей (более 833 млн российских рублей) и распределил эту сумму среди сотрудников. Также в новом обвинении конкретизированы обстоятельства других вменяемых ему преступлений.

Для уточнения обстоятельств преступлений следствие направило ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр, заявили в ведомстве.

Ранее Бабарико обвиняли в даче взятки, уклонении от налогов и отмывании доходов.

19 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны около 30 человек. При этом он заявил, что за этим делом нет политического заказа и «узником совести» никто из фигурантов не станет.

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

18 июня был задержан Бабарико. Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, ее возглавила экс-глава нацбанка Надежда Ермакова.

14 июля ЦИК Белоруссии отказала в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Решение было принято в связи с несоответствием представленных в декларации данных и нарушением требований в отношении финансирования и участия иностранных организаций и граждан в избирательной кампании.

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