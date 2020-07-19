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Лукашенко заявил о задержании около 30 человек по делу Белгазпромбанка

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке задержаны около 30 человек.

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«Там их (задержанных. — Ред.) уже под 30 человек. Все дают показания», — сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в Витебскую область в воскресенье, 19 июля. Его слова передал телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко подчеркнул, что в задержании сотрудников Белгазпромбанка «нет никакого политического заказа».

«И если вы думаете, что всё, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить», — отметил белорусский президент.

Он добавил, что «узником совести из них (фигурантов дела. — Ред.) никто не станет».

Лукашенко сообщил, что «приказал следователям и комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола США, Польши и России».

«И мы им покажем эти документы (материалы дела. — Ред.). Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное преступление. Потому мы открыты», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.

«И этот (Бабарико. — Ред.) уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты. — Ред.), зарыдал и начал показания давать», — заявил президент Белоруссии.

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

18 июня был задержан экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, даче и получении взяток. Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, ее возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

14 июля ЦИК Белоруссии отказала в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Решение было принято в связи с несоответствием представленных в декларации данных и нарушением требований в отношении финансирования и участия иностранных организаций и граждан в избирательной кампании.

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