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Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.

В молитве участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, которые установили на площади. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами «Аллах Акбар».

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«Прими, Аллах усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению», — сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.

После намаза Айя-София официально открыла двери для посетителей, людям всех конфессий разрешили войти внутрь.

Агентство Anadolu отмечает, что турецкие власти в связи с открытием Святой Софии как мечети задействовали около 21 тыс. сотрудников полиции для охраны общественного порядка.

Как стало известно накануне, первая исламская молитва в Айя-Софии продлится сутки, с 10 утра 24 июля до 10 утра 25 июля. Верующих призвали взять с собой средства индивидуальной защиты, а также молитвенный коврик и «терпение и понимание».

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Соглашение о музейном статусе храма от 1934 года было аннулировано. Туристы любых конфессий смогут посещать собор вне времени служб.

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