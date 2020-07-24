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В июне ресурсы МИЦ «Известия» вновь стали самыми цитируемыми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ресурсы МИЦ «Известия» в июне снова возглавили рейтинг цитируемости СМИ по версии Медиалогии.

Так, газета «Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживает первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания вырос в сравнении с предыдущими месяцами и составил 2751,18. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2064,36) и «Российская газета» (ИЦ: 1117,83). Самыми цитируемыми в июне стали материалы «Известий», посвященные отдыху на российских курортах.

Телеканал РЕН ТВ при этом держит второе место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости телеканала увеличился почти в 1,3 раза по сравнению с апрелем и составил 476651.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 70 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.

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