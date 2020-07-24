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В Москве задержали женщину-водителя с 1 тыс. нарушений ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники столичной дорожно-патрульной службы задержали женщину-водителя, за которой числятся более 1 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Москве 24 июля.

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«В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы по информации, полученной из Центра управления Госавтоинспекции города Москвы <...> был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, за ней числится 1076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей.

В отношении водителя было составлено 113 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.

Автомобиль эвакуировали и передали представителям службы судебных приставов для дальнейшего решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее, 9 июля, сообщалось о задержании другой «чемпионки» по штрафам — москвичка накопила около 300 тыс. рублей за неоплату стоянок на платных парковках.

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