Москвичка не платила за парковку и накопила штрафов на 400 тыс. рублей

Жительница Москвы оставляла свой автомобиль Mazda 3 на платных парковках города, при этом не рассчитываясь за время простоя. Таким образом она накопила штрафов на сумму около 300 тыс. рублей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила пресс-служба «Московского паркинга».

Общая задолженность составила более 400 тыс. рублей, включая прочие штрафы за нарушения ПДД. В итоге судебные приставы задержали ее автомобиль.

В организации напомнили о необходимости погашения штрафов в течение 60 дней. В противном случаев денежные санкции против автолюбителя из-за нарушений ПДД могут быть увеличены в двукратной сумме от размера первоначального штрафа.

Накануне «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в Минюст новый пакет поправок к будущему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Эксперты организации предложили ужесточить наказание за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Речь идет, например, о закреплении на законодательном уровне возможности фиксации средней скорости автомобиля на определенном участке дороги. Подобные комплексы уже регистрируют такие нарушения, но соответствующая формулировка отсутствует в КоАП. Ее предлагается прописать отдельно.