ФК «Урал» объявил об уходе Погребняка

Екатеринбургский ФК «Урал» объявил об уходе форварда Павла Погребняка. Об этом в пятницу, 24 июля, говорится на сайте команды.

«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба!» — говорится в заявлении команды.

Футболист покинул клуб, поскольку истек срок действия его контракта. По словам пресс-секретаря ФК «Урал» Никиты Медведевских, решение прекратить сотрудничество было обоюдным, пишет телеканал «Звезда».

Сам футболист в своей публикации в Instagram поблагодарил клуб за сотрудничество.

«Я буду искренне скучать по всем тем эмоциям, которые испытывал, когда имел честь выступал за «Урал». Спасибо, Екатеринбург!» — цитирует Погребняка телеканал «360».

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал уход из команды нападающего. По его мнению, Погребняку стоит завершить карьеру, пишет ТАСС.

«У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать карьеру. Но это моё мнение, он сам решит. Он очень хороший человек. Хочется поблагодарить его», — приводит слова Иванова RT.

36-летний Павел Погребняк выступал в составе «Урала» с 2018 года. Он провел 33 матча в чемпионате России, в которых забил восемь голов. В прошлом сезоне он стал автором пяти голов в 19 встречах, пишет «Газета.ру». За время клубной карьеры выступал за такие команды, как «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Динамо» и «Тосно». В 2006–2012 годах являлся членом национальной сборной по футболу, пишет RNS.