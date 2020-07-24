На Украине начали продавать подарочные сертификаты на камеры в СИЗО

Минюст Украины запустил в обращение подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська в пятницу, 24 июля.

По словам министра, такой сертификат будет отличным подарком на день рождения чиновника, судьи или политика.

Приобрести сертификат можно в специальном разделе на сайте ведомства. Для этого необходимо выбрать изолятор, оплачиваемый срок, оплатить услугу и распечатать сертификат и чек.

Срок действия сертификата — шесть месяцев. Если за это время услугой не воспользовались, уплаченная сумма зачисляется в качестве благотворительного взноса на помощь выбранному изолятору, написал Малюська.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания появились в украинских СИЗО в конце мая. Сейчас они есть в изоляторах десяти городов. Малюська объяснил появление такой услуги необходимостью пополнять бюджет. Он также заявил, что это убирает коррупционный фактор при распределении мест: желающие будут платить не взятку, а фиксированную сумму в бюджет.