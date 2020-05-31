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В украинских СИЗО появились платные камеры

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил церемонию открытия платных камер с улучшенными условиями содержания в двух украинских следственных изоляторах. Об этом он рассказал в Facebook 31 мая.

По словам министра, эксперимент с такими камерами проводится в Запорожской области и Днепре. Стоимость размещения в Днепре — 570 гривен в день и 1990 в неделю, в Запорожской области — 540 и 1900 гривен, соответственно.

Введение подобных камер Малюська объяснил необходимостью пополнять бюджет. Кроме того, по его словам, это убирает фактор коррупции при распределении мест. Желающие получить лучшую камеру будут платить не взятку, а фиксированную сумму в бюджет. В целом тюремная реформа должна идти в сторону сокращения бюджетных расходов на содержание заключенных, подчеркнул он.

«Они в состоянии работать, зарабатывать, а не сидеть на шее налогоплательщиков», — считает министр.

Эксперимент с платными камерами будет длиться до 2021 года, после чего будет принято решение о законодательном закреплении такой услуги, пишет «Газета.ру».

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