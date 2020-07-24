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Путин поручил подготовить предложения по международной премии «Мы вместе»

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по учреждению международной премии «Мы вместе» за вклад в решение гуманитарных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Представить предложения по учреждению международной премии We are together («Мы вместе»), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований», — говорится в документе.

Росмолодежь совместно с МИДом России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров должны будут выполнить эту задачу до 1 сентября 2020 года.

Путин в июне выпустил указ о вручении ордена Пирогова и медали Луки Крымского медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов.

В том же месяце президент учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением коронавируса.

В апреле Путин назвал деятельность волонтеров проявлением гражданского героизма и заявил, что «душевная щедрость — это часть культурного и генетического кода российского народа».

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