Путин поручил подготовить предложения по международной премии «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по учреждению международной премии «Мы вместе» за вклад в решение гуманитарных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Представить предложения по учреждению международной премии We are together («Мы вместе»), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований», — говорится в документе.

Росмолодежь совместно с МИДом России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров должны будут выполнить эту задачу до 1 сентября 2020 года.

Путин в июне выпустил указ о вручении ордена Пирогова и медали Луки Крымского медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов.

В том же месяце президент учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением коронавируса.

В апреле Путин назвал деятельность волонтеров проявлением гражданского героизма и заявил, что «душевная щедрость — это часть культурного и генетического кода российского народа».