Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины в страны ШОС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 24 июля, заявил, что переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже ведутся.

«В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр также подчеркнул, что ввод вакцины от коронавируса будет поэтапным, так как она новая.

Разработки и испытания вакцины от коронавируса в России проводятся в Сеченовском университете, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующая международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Членами организации являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан.